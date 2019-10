Saimaariumissa talkoillaan tänään norpalle turvallisia katiskoita

0

Luonnonsuojeluliitto on järjestänyt jo parin vuoden ajan talkoita, joissa voi tutustua saimaannorpalle turvallisen katiskan rakentamiseen. Työ Saimaa-katiskojen parissa jatkuu.

Talvikauden katiskatalkoiden sarja aloitetaan Saimaan luonto- ja tiedekeskus Saimaariumissa Lappeenrannassa tänään maanantaina 14. lokakuuta kello 17 alkaen. Tilaisuudessa tutustutaan ensin Saimaa-katiskan historiaan sekä saimaannorpan ja suojelutyön nykytilanteesen.

Ensikertalaisella katiskan rakentamiseen menee noin kaksi tuntia. Rakentaminen onnistuu myös lapsilta. Ohjaajat opastavat tarvittaessa kädestä pitäen.

Katiskan voi lunastaa itselleen tarvikehintaan 25 euroa, tai sen voi rakentaa Luonnonsuojeluliitolle tulevia Vaihda verkot katiskaan -tapahtumia varten.

Tietoa ja talkoita kuukausittain

Norpalle vaaralliset kalanpyydykset, suurimpana uhkana verkot, tappavat edelleen erittäin uhanalaisia saimaannorppia ja hidastavat kannan kasvua.

Tänä vuonna Metsähallituksen tietoon on tullut kuusi kalanpyydyksiin kuollutta norppaa, mutta todellisen kalanpyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan kaksin- tai jopa kolminkertainen tähän nähden.

Saimaannorpan suojelussa katiskakalastus on erittäin tehokas keino. Katiska on norpalle turvallinen, kun sen nielu ei pääse leviämään yli 15 senttimetrin.

Katiskatalkoita ja norpansuojelutyön infotilaisuuksia pidetään syys- ja kevätkaudella noin kerran kuukaudessa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Katiskatalkooilta Saimaan luonto- ja tiedekeskus Saimaariumissa (Satamatie 8, Lappeenranta) ma 14.10. klo 17.