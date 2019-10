Mäkelä Veikkauksen hallintoneuvostoon ja perussuomalaisten paikallisyhdistyksen hallitukseen

0

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) on nimitetty Veikkaus Oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Yhtiön hallintoneuvosto on 28-jäseninen, joista kansanedustajia on 13.

Mäkelä nimitettiin myös Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen syyskokouksessa viikonloppuna. Hallitukseen valittiin myös Markku Papinniemi. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kai Karhukorpi.

Mäkelä ja Papinniemi valittiin myös Kymen piirin varsinaisiksi kokousedustajiksi vuodelle 2020.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ