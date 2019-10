0

Korvenkylän koulun väistötiloiksi suunnitellaan nykyisen koulun pelikentälle sijoitettavia tilaelementtejä sekä seurakunnalta vuokrattavia tiloja.

Lasten ja nuorten lautakunta määritteli viime kesäkuussa ensisijaisiksi väistötiloiksi Korvenkylän koulun yhteydessä toimivan palvelupisteen, Repokiven päiväkodin ja Korvenkylän seurakuntatalon.

Henkilöstö ja lasten huoltajat toivoivat, että kouluarki jatkuisi koulun läheisyydessä mahdollisimman terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.

— Suurin osa vanhemmista piti parhaana sitä, että osa oppilaista opiskelisi Korvenkylän palvelupisteessä ja osa Korvenkylän seurakuntatalossa. Vaihtoehdot, joissa oppilaita kuljetettaisiin muualle, eivät saaneet kannatusta, kertoo projektijohtaja Mari Routti.

Aikataulu on alustava.

Neljä opetusryhmää toimisi tilaelementeissä ja kolme seurakuntakodissa. Ruokailu tapahtuisi seurakuntakodissa.

Kustannusarvio on tehty tilaelementtiratkaisuun, joka täyttää pysyvän asuinrakennuksen vaatimukset ja joka vuokrattaisiin viideksi vuodeksi. Tavoitteena on aloittaa koulutyö väistötiloissa ensi tammikuussa.

— Aikataulu on alustava, ja siihen vaikuttavat vielä päätöksenteko, tilaelementtien kilpailutus sekä käyttöönotto, Routti sanoo.

Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 29. lokakuuta, ja sen jälkeen kaupunkikehityslautakunta päättää asiasta 30. lokakuuta.

Lato käynnisti Korvenkylän uuden koulun hankesuunnittelun viime kesänä. Väistötiloja varten hankittavaksi esitetty tilaelementti olisi osa uutta koulua.

Hankesuunnitelma tulee aikanaan lasten ja nuorten lautakunnan sekä kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen toteuttamisesta ja rahoittamisesta.

