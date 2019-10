Teija Liukko Joutsenon seurakuntapastoriksi

0

Joutsenon seurakunnan uudeksi seurakuntapastoriksi on määrätty Teija Liukko.

Kaikkiaan virkaa tavoitteli 12 hakijaa. Liukolla on jo kokemusta Joutsenosta. Hän on työskennellyt seurakunnassa tuuraajana kolmisen kuukautta.

Liukko ottaa viran virallisesti hoitoonsa marraskuun alussa, mutta perheenlisäyksen vuoksi hän aloittaa työssään vasta ensi vuoden puolella.

Tuuraajana toimii pastori Juuso Sikiö, joka toimii vs. seurakuntapastorina.

— Teija Liukko on perhevapailla ja Juuso Sikiö, joka on tehokas nuori mies, tuuraa häntä, kertoo kirkkoherra Tero Kalpio.

Liukon virka täyttää Joutsenon seurakunnassa avoinna olleen seurakuntapastorin viran, joka jäi avoimeksi toukokuussa, kun Klaus Kallioranta tuli valituksi Kiimingin seurakunnan kappalaiseksi.

Joutsenon seurakunnalla on 3,5 papin virkaa.

Jatkossa Liukko, kirkkoherra Kalpio ja kappalainen Sirpa Kiviniemi-Rosqvist ovat seurakunnan täysipäiväisiä pappeja.

Seurakuntapastori Aki Lasonen puolestaan jakaa aikansa puoliksi Joutsenon ja puoliksi Lappeenrannan seurakuntayhtymässä oppilaitospastorin tehtävässä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ