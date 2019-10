Ravikankaan hakkuut starttaavat marraskuussa

0

Ravikankaan alueella alkavat metsänhakkuut marraskuussa. Hakkuut pyritään saamaan valmiiksi marraskuun aikana.

— Tavoitteena on, että työ on valmis ennen hiihtokautta, sanoo Lappeenrannan kaupungin metsätalouspäällikkö Anni Särkelä.

Hakkuualueen kokonaispinta-ala on noin 22,5 hehtaaria. Käsittelyyn kuuluu myös noin puolentoista hehtaarin kokoinen uudistushakkuuala Harjunaluksen alueella.

Särkelän mukaan toteutuksessa huomioidaan alueen virkistyskäyttö.

Esimerkiksi polkuverkosto pyritään pitämään auki.

Hakkuut toteuttaa Stora Enson urakoija. Hakkuutyön ja metsäkuljetuksen aikana käsiteltävä alue on suljettu liikennemerkeillä.

Turvaetäisyys koneisiin on 90 metriä, ja vanhempia kehotetaan huolehtimaan, etteivät lapset liiku hakkuualueella tai varastopaikoilla ilman vanhempien valvontaa.

Myös pinojen päällä kiipeily on sortumisvaaran takia kielletty.

Kaupungin oli tarkoitus harventaa alueen metsää ja korjata alueen lumituhoja jo viime keväänä, mutta hakkuut siirtyivät, koska niille ei ollut haettu maisematyölupaa.

Olli-Pekka Härmä