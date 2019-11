Kultsu vahvistaa keskikenttää—Brite Andohilla on kokemusta Ykkösestä

0

Kakkoseen valmistautuva Kultsu FC vahvisti keskikenttäpelaajistoaan.

Ensi kaudella punamustien väreissä pelaavat ghanalainen Brite Andoh sekä Imatran Palloseuran lupaava Simo Kurkisuo. Andoh pelasi viime kaudella Ykköstä AC Kajaanissa, ja kuului avauskokoonpanoon 15 kertaa ja tuli vaihdosta sisään kahdeksassa ottelussa. Maalinteossa Andoh onnistui neljästi.

Hän on pelannut myös Ghanan U23-maajoukkueessa.

— Olen iloinen mahdollisuudesta tulla Kultsuun. Haluan oppia lisää jalkapalloilijana ja auttaa joukkuetta menestymään. Mennyt kausi AC Kajaanissa oli minulle ensimmäinen Euroopassa ja kaikki oli uutta. Nyt tiedän millaista elämä ja jalkapallo Suomessa on, joten tavoitteeni on ottaa rooli joukkueessa ja olla iso osa joukkueen hyökkäyspeliä, Andoh kommentoi Kultsun tiedotteessa.

Vastuuvalmentaja Jukka Korhosen odotukset ovat korkealla Andohin kohdalla, ja Korhonen odottaa miehen tuovan keskialueen ryhmitykseen lisävaihtoehtoja.

Simo Kurkisuo pelasi viime kaudella Imatran Palloseurassa Kolmosta sekä PePo/IPS-yhteisjoukkueessa P17-ikäluokan Ykköstä. Vuonna 2002 syntynyt imatralainen kuuluu seudun lupaavimpiin nuoriin pelaajiin.

Jukka Korhosen mukaan kyseessä on nuori talentti, joka omaa kyvyt päästä vaikka kuinka pitkälle.

— Simo on tulevaisuuden pelaajia.

Korhosen mukaan Kurkisuon siirtyminen Kultsuun toteuttaa samalla seuran strategiaa löytää joukkueeseen lahjakkuuksia lähiseudulta.