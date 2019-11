Museoperjantai avaa ovet näyttelyihin maksutta — viikonloppuna vietetään sadonkorjuujuhlaa

0

Lappeenrannan Linnoituksessa sijaitsevissa Etelä-Karjalan museossa ja Lappeenrannan taidemuseossa vietetään tänään 1. marraskuuta museoperjantaita, jolloin museoihin pääsee maksutta sisään.

Viimeisiä hetkiä nähdä Raution retrospektiivi

Taidemuseon näyttelyt ovat esillä viimeistä viikkoa.

Väinö Raution (s. 1894 Viipuri, k. 1974 Lappeenranta) retrospektiivinen näyttely esittelee taiteilijan tuotantoa kuudelta vuosikymmeneltä eli vuodesta 1912 vuoteen 1972. Näyttely on laajin Raution teoksista koskaan järjestetty retrospektiivinen museonäyttely. Esillä on satakunta Raution teosta.

Kuvia Lappeenrannasta

Päänäyttelyn ohella taidemuseossa on näytteillä Lappeenrantaa kuvaavia teoksia museon omista kokoelmista. Saimaan rannalta -näyttelyssä on esillä muiden muassa Tuomas von Boehmin, Arne Tegelmanin, Unto Pusan, Pirjo Kinnusen, Liisa Laarin ja Matti Raution ikuistamia näkymiä.

Myös Etelä-Karjalan museossa on kaksi näyttelyä.

”Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii — Kuvia muistojen Lappeenrannasta 1950-luvulta lähtien” on Lappeenrannan 370-juhlavuoden kunniaksi järjestetty valokuvapainotteinen näyttely, joka tutustuttaa lappeenrantalaiseen elämänmenoon.

Rajalla — Kolme karjalaista kaupunkia -perusnäyttely puolestaan tutustuttaa Lappeenrannan, Viipurin ja Käkisalmen kaupunkien vaiheisiin tekstien, kuvien, karttojen, piirustusten, esineiden sekä ääninauhojen ja videoiden avulla.

Viikko päättyy kekriin

Museoperjantain jälkeen Linnoituksessa vietetään perinteistä sadonkorjuujuhlaa, kekriä. Viikonlopun aikana Linnoituksessa on tarjolla monenlaista tapahtumaa.

Museoperjantai Etelä-Karjalan museossa (Kristiinankatu 15) ja Lappeenrannan taidemuseossa (Kristiinankatu 8—10) pe 1.11. klo 11—17.

Linnoituksen Kekri la—su 2.—3.11.