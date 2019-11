Veroprosentit säilyvät ennallaan

0

Lappeenrannan veroprosentit säilyvät nykyisinä ensi vuonna, päätti kaupunginvaltuusto maanantaina.

Vuoden 2020 tuloveroprosentti on nykyinen 21 prosenttia. Se on vertailukaupunkien joukossa toiseksi korkein Kotkan jälkeen, ja liki puoli prosenttia keskiarvon yläpuolella. Tämän takia verotusta ei nähty mahdolliseksi kiristää.

Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,43, vakituisten asuinrakennusten prosentti 0,55, muiden asuinrakennusten 1,15, voimalaitoksien 2,85 ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 3 prosenttia.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä omaa kiinteistöveroprosenttia.