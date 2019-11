Hanni Lindemanilta on ilmestynyt toinen runokirja

0

Joutsenolaiselta Hanni Lindemanilta on ilmestynyt runokirja. Se on nimeltään Hetken lapsi. Se on Lindemanin toinen omakustanne.

Ensimmäinen kirja Taivaan pursi ilmestyi viime vuodenvaihteessa. Taivaan purren tavoin Hetken lapsi on kuvitettu pääasiassa valokuvin.

Runot liikkuvat suomalaisessa luonnossa ja Välimeren rannoilla sekä Lindemanin sielun- ja mielenmaisemassa.

Hetken lapsi on omistettu maailman lapsille.

”Kun synnytän runoa

maailma hiljenee.

Otan taskusta sanoja,

mielikuvia.

Tunnelmia jokaiseen hetkeen.”

Lindeman, Hanni Kristina: Hetken lapsi. Books on Demand, Norderstedt, Saksa, 2019, 60 sivua.