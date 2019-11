Oma Säästöpankki aloittaa yt-neuvottelut—mukana myös Joutsenon toimipiste

0

Oma Säästöpankki Oyj käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvottelut koskevat kaikkiaan seitsemää konttoria, mukana on myös Joutseno—Lappeenrannan konttori.

Yhteistoimintamenettelyssä mietitään yksiköiden yhdistämisiä ja muuttuvan toimintaympäristön sekä uusien toimintamallien tuomia osaamis- ja rekrytointitarpeita.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammin mukaan neuvotteluissa arvioidaan nykyisen konttoriverkoston asemaa, konttoreiden lukumäärää ja niiden sijaintia sekä asiakaskäyttäytymisen muutosta.

— Taustalla on pankin toiminnan kehittäminen tulevaisuuden toimintaympäristön vaatimuksiin, emmekä tavoittele ensisijaisesti kustannussäästöjä.

Henkilöstön vähennystarve kaikissa konttoreissa on alle 10 henkeä.

