AILA HAMMAREN, VESIKKOLA. Aikaisemmin ruokolahtelainen Aila Hammaren on asunut Vesikkolassa vuodesta 2005. — Täällä ei lainehdi Saimaa, vaan viljapellot. Tärkeintä kylässä ovat rauha, verkkainen elämänrytmi ja oma vapaus, Aila Hammaren mainitsee. — Joutsenon keskustaan on yhdeksän kilometriä, mikä ei tunnu liian pitkältä. Siellä on hyvät palvelut Joutsenon haja-asutusalueen ihmisille. Kuva Markku Paakkinen