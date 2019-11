0

Rokotukset kausi-influenssaa vastaan ovat käynnistyneet.

Joutsenon neuvolan asiakkaille ensimmäinen joukkorokotus oli viime viikolla, toinen on vuorossa 9. joulukuuta kello 8—18. Korvenkylän neuvolassa rokotteita pistetään ajanvarausten yhteydessä. Neuvolan tiloissa järjestetään myös aikuisväestön joukkorokotus tämän viikon torstaina 14. marraskuuta kello 12—18.

Joutsenon hyvinvointiasemalla rokotteen voi käydä ottamassa 25.11. alkavalla viikolla: maanantaina ja keskiviikkona kello 8—16, tiistaina ja torstaina kello 8—18 ja perjantaina kello 8—15.

Esi- ja peruskoululaisten rokotuksesta on sovittava kouluterveydenhoitajan kanssa. Lukiossa, ammattiopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskelevien rokotukset on Lappeenrannassa ja Imatralla keskitetty. Lisätietoa Eksoten sivuilta.

TIINA MANSIKKA

FAKTA Maksuttomaan kausi-influenssarokotukseen ovat oikeutettuja 6-kuiset—6-vuotiaat raskaana olevat 65 vuotta täyttäneet sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat edellä mainittujen läheiset varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon työntekijät