Pääkirjoitus: Käytä oikeuttasi

Rokotukset kausi-influenssaa vastaan ovat käynnistyneet myös Joutsenossa. Korvenkylässä rokotteita pistettiin viime torstaina. Joutsenon hyvinvointiasemalla joukkorokotuksiin on varattu aikaa koko alkanut viikko. Joukossa on myös ilta-aikoja, joten ajanpuutteesta rokottautumisen ei pitäisi jäädä kiinni.

Oikeutta yhteiskunnan kustantamiin rokotteisiin ja maksuttomien rokotteiden kirjoa on aikojen saatossa laajennettu. Oikeus kannattaa käyttää hyödyksi. Rokotteet päätyvät toki kansalliseen rokotusohjelmaan kustannustehokkuustarkastelun kautta. Mutta myös inhimillisellä kärsimyksellä on hintansa, jota ei voi euroissa mitata.

Kriittisyys on tietysti tervettä, mutta myös itsekritiikkiä on syytä harrastaa.

Rokotekielteisyys on aikamme vitsaus, mutta täällä päin Suomea onneksi marginaalinen ilmiö. Kriittisyys on tietysti tervettä, mutta myös itsekritiikkiä on syytä harrastaa: millä kompetenssilla kukin kyseenalaistaa rokoteasiantuntijoiden osaamisen.

Helsingin yliopisto julkaisi vastikään amerikkalais-hollantilais-suomalaisen tutkimuksen, jonka tulosten mukaan luonnollinen tuhkarokkotartunta aiheuttaa immunologisen ”muistinmenetyksen”. Tämän seurauksena tuhkarokon sairastaneella on jopa vuosien ajan kohonnut alttius sairastua ja kuolla infektiotauteihin. Rokote ei vastaavaa vasta-ainevalikoiman hävikkiä aiheuttanut. Tutkimustulokset korostavatkin rokotuksen merkitystä paitsi tuhkarokkoinfektion ehkäisemisessä myös muiden tavallisten infektioiden riskin vähentämisessä erityisesti lapsilla.

Influenssakaan ei ole mikään harmiton räkätauti. Jos olisi, ei rokotettakaan olisi.

TIINA MANSIKKA