Laskettelukeskus Myllymäki avaa kautensa huomenna lauantaina. Keskuksen avautuessa rinteitä on auki kaksi kappaletta.

Lisää rinteitä keskus pyrkii avaamaan heti kun se lumitilanteen puolesta on mahdollista.

Kauden on tarkoitus kestää pääsiäiseen asti.

Ilmatieteen laitoksen sääennuste tukee kauden aloittamista. Sää on muuttumassa lauantaina kylmemmäksi, ja ennusteen mukaan ensi viikko vietetään pikkupakkasessa.