Pääkirjoitus: Sisältö ratkaisee, eivät seinät

0

Koulujen joulujuhlia siirretään nyt pois kirkoista ympäri Suomea, Yle uutisoi viime viikolla. Isoilla paikkakunnilla kirkkojen käytöstä juhlapaikkoina on luovuttu jo aiemmin, mutta erityisesti pienillä paikkakunnilla siirtoon on ajanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuore ratkaisu, jonka mukaan kaikille koulun oppilaille tarkoitettua yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa. Näin siksi, että koulun joulujuhla on osa opetusta, jonka on lain mukaan oltava uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta.

Uskontokuntiin kuulumattomat ovat kasvava vähemmistö. Verovaroja, joista perusopetus kustannetaan, kartuttavat hekin. Tunnustuksettoman joulujuhlan järjestäminen on siten myös kumarrus näiden kantasuomalaisten suuntaan, vaikka kristillisistä perinteistä pidättäytyminen katsomaan herkästi maahanmuuttajien pokkuroinniksi.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua on myös tulkittu väärin. Joulukirkkoon menemistä ei koululaisilta ole kielletty.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua on myös tulkittu väärin. Joulukirkkoon menemistä ei koululaisilta ole kielletty.

Se, että kirkko jo rakennuksena määritellään ongelmalliseksi paikaksi järjestää opetusohjelmaan kuuluvia tilaisuuksia, on jo kyseenalaisempi linjaus. Kirkot ovat usein arkkitehtuuriltaan hienoja rakennuksia, joissa kelpaa järjestää vähemmän hengellisiä konsertteja, miksei sitten tunnustuksettomia joulujuhlia.

Nähtäväksi jää, peitetäänkö ristin muotoinen ikkuna, kun Korvenkylän koulu muuttaa seurakuntakotiin. Entä saako joulupäivän jumalanpalvelus kaupallisia sävyjä, kun se järjestetään kylpylähotellissa?

TIINA MANSIKKA