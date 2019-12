Seurakuntayhtymä sai taloutensa tasapainoon

0

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on saanut vakautettua taloutensa. Yhtymä tehnee tältä vuodelta miljoonasta puoleentoista miljoonaan euroon ylijäämää, ja myös esitys ensi vuoden talousarvioksi on nelisensataa tuhatta euroa plussalla. Luvussa ei ole huomioitu maaliskuun lopulla katkolla olevien kirkon virka- ja työehtosopimusten vaikutusta henkilöstökuluihin.

Joutsenon seurakunnan budjettikehys on samansuuruinen kuin tänäkin vuonna.

Ylijäämä on seurausta pitkälti kiinteistö- ja tonttikaupoista. Kolmena viime vuonna yhtymä on tehnyt vuosittain 400 000—770 000 euroa tappiota. Kun myytävä loppuu, ovat edessä uudet tasapainotustoimet.

— Jos verotulot tipahtavat joka vuosi parisataa tuhatta euroa, on se hyvä, joka tällä hetkellä on, nopeasti syöty, sanoo talousjohtaja Kari Virtanen.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion omalta osaltaan viime viikolla. Talousarviosta päättää yhteinen kirkkovaltuusto ensi keskiviikkona.

TIINA MANSIKKA