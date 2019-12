Parjalassa puhutaan kesästä 1944

0

Parjalan koululla puhutaan lauantaina sotahistoriasta ja kesästä 1944 Joutsenon alueella. Sotahistorian harrastaja Jaska Petsola kertoo saksalaisesta 303. rynnäkkötykkiprikaatista, joka osallistui suomalaisten rinnalla Neuvostoliiton suurhyökkäyksen torjuntaan.

Rynnäkkötykkiprikaatista ei ole juurikaan kirjallisia dokumentteja, ja Petsola on selvittänyt prikaatin vaiheita Joutsenon alueella jo vuosien ajan.

Tähänastinen kuva ajasta on muodostunut pääosin paikallisia hastattelemalla ja maastosta löytyneiden esineiden perusteella. Maastosta on löytynyt muun muassa täysiä patruunalaatikoita ja muita asekätköjä.

– Joutseno on vahvistunut prikaatin pääkeskittymisalueeksi, Petsola sanoo.

– Tämä on kirjoittamaton osa historiaa, ja sitä on ollut mielenkiintoista selvittää.

Petsola kertoo aiheesta Parjalan koululla lauantaina 14. joulukuuta kello 13.

Tilaisuuden järjestää Karjalaisenkylä-Parjalan kyläyhdistys.