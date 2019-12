0

Lappeenrannan uimahalli on suljettu 21.–29.12. välisenä aikana uima-altaiden kuntokartoituksen vuoksi.

1971 rakennettua uimahallia ei peruskorjattu urheilutalon remontin yhteydessä, koska se on jo kertaalleen korjattu vuonna 2000.

– Seuraava peruskorjaus on tulossa 2020-luvulla, mutta lopullista ajankohtaa ei vielä tiedetä, sanoo liikuntapalvelupäällikkö Petri Ruotsalainen.

Kuntokartoituksen aikana uimahallin kuntosali on avoinna normaalisti.