J. S. Bachin adventtikantaatti kuullaan sunnuntaina Joutsenon kirkossa

Neljäntenä adventtisunnuntaina 22. joulukuuta kuullaan Joutsenon kirkossa kello 15 alkaen Valmista tie -kantaattikonsertti.

Juhlakonsertissa esitetään Johann Sebastian Bachin kantaatti Bereitet die Wege, bereitet die Bahn.

Konsertissa esiintyvät sopraano Jonna Imeläinen, mezzosopraano Anne Viljamaa, tenori Jussi Salonen ja basso Jussi Keltakangas sekä lappeenrantalaisista ammattimuusikoista koottu soitinyhtye. Konsertin johtaa Toni Pussinen.

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn on sävelletty 4. adventtisunnuntaille. Teos on ensimmäisen kerran esitetty 22. joulukuuta 1715 Weimarin linnankirkossa.

Koko teos ei ole kuitenkaan säilynyt meidän päiviimme saakka. Siitä puuttuu päätöskoraali, ja tässä Joutsenon-konsertissa kuullaan päätöskoraali toisesta kantaatista.

– Tiettävästi tätä Bachin kantaattia ei ole koskaan esitetty Etelä-Karjalassa, joten tarjolla on harvinaista kuultavaa, Toni Pussinen sanoo.

Konsertissa kuullaan myös aarioita Georg Friedrich Händelin Messias-oratoriosta sekä Bachin Jouluoratoriosta ja Magnificatista.

Jouluoratorion Bach kokosi aiemmista kantaateistaan, jotka hän oli säveltänyt Dresdenin kuninkaallisen perheen kunniaksi 1730-luvulla lisäten niihin koraaleja ja resitatiiveja.

Perjantaina 20. joulukuuta Joutsenon kirkossa kuullaan Joutsenon Gospelkuoron joulukonsertti. Se alkaa kello 19. Kuoroa johtaa Toni Pussinen. Solistit ovat kuoron omista riveistä.

SARI PULLINEN