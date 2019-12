Arkistosta: 70-vuotiaalla töllillä koko ihmiselon kaari

0

Mennään talolle, töllille, työskille. Joutsenon työväentalolla on monta lempinimeä — myös duunariklubiksi sitä on sanottu.

Talolle mennään edelleen, vaikka menijöiden joukko onkin harventunut. Kun työväentalo vihittiin 13. maaliskuuta 1949, sodat olivat ohi ja ihmisillä aikaa ja halua osallistua niin ruumiin kuin hengen kulttuuria tarjoaviin rientoihin. Pihalla on pidetty monet vappujuhlat.

Nykyisen työväentalon paikalla oli ensimmäinen työväentalo jo vuonna 1909. Tilalle tehtiin uusi, koska entinen oli 1940-luvun loppupuolelle tultaessa päässyt huonoon kuntoon.

— Aika ison tekivätkin, Joutsenon sos. dem. työväenyhdistyksen puheenjohtaja Risto Kakkola tuumaa.

Alkuvuosikymmeninä työväentalolla oli tansseja joka viikonloppu, ja elokuvat pyörivät. Näihin päiviin asti työväentalon salissa on nähty ihmisen koko elonkaari: ristiäisiä, rippijuhlia, häitä, syntymäpäiviä ja muistotilaisuuksia.

1960-luvulla työväentalo oli alueen suosituin tanssipaikka, ja siellä esiintyivät myös monet suuruudet kuten esimerkiksi Olavi Virta. Saimaan Osuusauton bussit hakivat tavanomaisten vuorojensa jälkeen vielä tanssikansan työväentalolta kotiin.

1970-luvun lopulla tanssin tahti muuttui. Työväentalolla keikkailivat niin Juice kuin 7 seinähullua veljestäkin — Hurriganesia lukuun ottamatta kaikki merkittävät rokkarit. Yleisöennätys oli 700 henkeä.

Nuoriso-osasto järjesti discoja 1980-luvulle saakka, ja myös paikalliset bändit pääsivät esiintymään.

Musiikki soi salissa vieläkin tansseissa sekä lavis- ja paritanssitunneilla, ja yläkerrassa vaaterekissä odottelevat kuoroharjoituksia Eläkkeensaajien Sekakuoro Soinnun esiintymisasut.

Puttosen Martti luki numeroita, ja kun joku huusi ”bingo”, kyllä se kuului yläkertaan asti.

Peräti 30 vuotta, 1970-luvulta 2000-luvulle, työväentalolla pyöri Joutsenon Katajan bingo. Suosionsa huipulla se veti väkeä linja-autolasteittain, ja kolme salia tuli täyteen.

— Puttosen Martti luki numeroita, ja kun joku huusi ”bingo”, kyllä se kuului yläkertaan asti, Kakkola muistaa.

— Ne olivat hartaita hetkiä, Asko Karppanen naureskelee.

Myös urheilu on liittynyt aina työväentalolle. Erkki Kämäräinen mainitsee Katajan järjestämät painikilpailut, ja yhä alakerran kuntosalissa kolisee rauta.

Huvitien ja Saimaantien haarassa on vielä muisto entisiltä ajoilta: kyltissä lukee Kino-Joutseno. Filmiprojektorikin on tallella ja kunnossa, ja kaapissa on vielä valokaarihiilipuikkoja, joita tarvitaan filmin näyttämiseen Victoria IV:ssä. Laite on vuosimallia 1957.

Kakkola muistaa katsojaennätyksen tulleen, kun esitettiin elokuvaa Muumipeikko ja pyrstötähti.

— Kaikki halukkaat eivät mahtuneet, vaikka iso joukko lapsia istui lattiallakin, hän muistelee.

Töllillä on nähty myös muun muassa Ben Hur, Edvin Laineen Tuntematon sotilas ja Tuulen viemää. Valkokangas on edelleen paikoillaan.

Ensimmäinen työväentalo rakennettiin Joutsenoon ajatuksena tarjota sivistystä, viihdettä ja politiikkaa. Siellä oli kirjasto, sinne tuli sanomalehtiä ja siellä toimi Haukilahden työväennäyttämö.

— Kyllähän tämäkin talo aika lailla kulttuurihistoriaa pitää sisällään, Kämäräinen miettii.

Yläkerrassa kokoontuu kesäaikaan edelleen työväenyhdistyksen hallitus.

Miehet toivovat, että nuori polvi ottaisi työväentalon omakseen. Toisinaan he ottavatkin — nuoret järjestävät työväentalolla pari kertaa vuodessa laneja eli lähiverkkotapahtumia.

SARI PULLINEN

Juttu julkaisu Joutseno-lehdessä 14. maaliskuuta 2019.