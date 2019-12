Kultsu vahvisti rivejään – Petteri Rönkö ja Jari Reponen Kultsun vahvuuteen

0

Petteri Rönkö siirtyy Kultsuun kauden 2020 kattavalla sopimuksella. Rönkö on kuulunut viime kaudet PEPO Lappeenrannan vahvuuteen. 34-vuotiaalla Rönköllä on pitkä kokemus pelaamisesta Ykkösessä ja Kakkosessa. Ykköstä Rönkkö tahkosi vuosien ajan Joensuun Jipossa. Kultsussa Rönkö pelasi kaudella 2015, jolloin joukkue sijoittui lohkossaan toiseksi. Mies valittiin myös kauden parhaaksi pelaajaksi.

Rönkölle on lupailtu isoa roolia tulevalla sarjakaudella, ja myös se vaikutti Kuopion Palloseuran kasvatin päätökseen siirtyä Kultsuun.

– Isossa roolissa pelaavana on tehtävä kauden aikana 5-10 maalia, toteaa Rönkkö.

Valmentaja Jukka Korhosen mukaan Rönkkö on tärkeä osa Kultsun palapeliä.

– Hän on kokenut kaveri, hyvä kentällä ja sen ulkopuolella, mikä on tärkeää. Hän vie omalla esimerkillään joukkuetta eteenpäin ja on osoittanut johtajuutta urallaan.

Myös viime kaudella Imatran Palloseurassa pelannut Jari Reponen on solminut Kultsun kanssa tulevaa kautta koskevan pelaajasopimuksen. Hänen uskotaan tuovan lisää vaihtoehtoja Kultsun hyökkäyspään pelaamiseen.

Vuonna 2001 syntynyt Reponen on Imatran Palloseuran kasvatti, joka löi itsensä läpi miesten sarjassa viime kaudella. Hyökkääjä oli 14 maalillaan joukkueensa paras maalintekijä Kaakkois-Suomen Kolmosessa. Reponen valittiin myös pelaajien ja valmentajan toimesta IPS:n kauden parhaaksi pelaajaksi.