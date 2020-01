Korvenkylän tilaelementin rakennuslupa vireillä

0

Korvenkylän koulun pihaan suunniteltua tilaelementtiä varten haettu rakennuslupa on nähtävillä. Lupahakemukseen voi tutustua keskiviikkoon 8. tammikuuta asti rakennusvalvonnassa kaupungintalon toisessa kerroksessa. Huomautusaikaa on torstaihin 9.1.

Tilaelementin on määrä olla käytössä helmikuun loppuun mennessä. Elementtiin mahtuu neljä opetusryhmää, ja se vuokrataan Adapteo Finland Oy:ltä 3–7 vuodeksi. Vuokran suuruus on alkuun 10 568 euroa kuukaudessa.

Sopimukseen sisältyy kaksi kahden vuoden vuokraoptiota. Neljäntenä ja viidentenä vuonna tilaelementin kuukausivuokra olisi 5 416 euroa ja kuudentena ja seitsemäntenä vuonna 5 745 euroa kuukaudessa.

Sopimus sisältää myös option elementin puolittamisesta kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen. Kahden opetusryhmän elementin vuokra on kahtena seuraavana vuonna 2 889 euroa ja kahtena viimeisenä 3 065 euroa kuukaudessa.