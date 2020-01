Sananvapauden leijona -jääveistos valmistuu Helsinkiin joutsenolaisvoimin

0

Helsingin kansalaistorille valmistuu parhaillaan nelimetrinen jääveistos. Helsingin Sanomien tilaama Sananvapauden leijona -teos juhlistaa lehden mukaan sananvapautta ja sen roolia demokraattisessa yhteiskunnassa. Sananvapaus on yksi loppuvuodesta 130-vuotista taivaltaan juhlineen Helsingin Sanomien juhlavuoden teemoista.

Veistoksen on suunnitellut, tilaajan kuvien mukaan, ja toteuttaa joutsenolaislähtöinen jääveistäjä Kimmo Frosti.

Veistos kohoaa noin neljän metrin korkeuteen, ja valmistuttuaan se tulee painamaan noin 10 tonnia.

— Veistoksen tekeminen aloitettiin eilen torstaina, ja se valmistuu huomenna lauantaina, kertoo projektiryhmässä mukana oleva, niin ikään joutsenolainen Mika Tauschi.

Lisäksi veistosta on tekemässä joukko latvialaisia ja liettualaisia jääveistäjiä. Veistoksen arvellaan säilyvän ehjänä, säistä riippuen, noin viikon ajan.

Veistos on yksi lauantaina alkavan Lux Helsinki -valotaidefestivaalin töistä.