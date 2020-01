Pääkirjoitus: Yhdistysten voimien yhdistäminen on hyvä ajatus

0

Ilmoille on heitetty ajatus siitä, että Joutsenon perinteitä vaalivat yhdistykset yhdistäisivät voimansa. Kaikenlaiseen yhdistystoimintaan on tänä päivänä vaikea saada uusia jäseniä, ja entisten voimat hiipuvat. Eikä tämä koske ainoastaan Joutsenoa.

Lienevätkö työ- ja perhe-elämä muuttuneet niin haastaviksi, etteivät useimmat työikäiset niiden lisäksi jaksa antaa aikaansa ja voimiaan enää vapaaehtoisille riennoille. Syitä on varmasti muitakin.

Joutsenossa toimii useita yhdistyksiä, jotka sekä luovat että kannattelevat joutsenolaisia perinteitä, ja monissa touhuavat aktiiveina samat henkilöt.

Vahvin rooli joutsenolaisen perinteen säilyttäjänä on Joutsenon Kotiseutuyhdistyksellä. Lisäksi sitä työtä tekevät esimerkiksi Joutsenon yhteiskoulun ja lukion seniorit, veteraaniyhdistykset, leijonat, rotaryt, martat ja eläkeläisyhdistykset.

Uusiutumiskykyinen traditio on myös elinvoimainen.

Jäsenmäärien ja aktiivisten toimijoiden vähetessä entistä tiiviimpi yhteistyö kuulostaa järkevältä ja kannatettavalta. Kokemustakin siitä jo on, sillä eri yhdistysten jäsenistö on jo kauan muodostanut juhlatoimikunnan, joka on järjestänyt ainakin itsenäisyyspäiväjuhlaa.

On herätetty sellainenkin ajatus, että Kotiseutuyhdistys ottaisi hoitaakseen kaiken perinnetyön. Tärkeintä on, että rieskaemäntiä ja tulentallojia edelleen valitaan, Elsa lakitetaan, kansallisia juhlapäiviä vietetään ja pitäjä juhlii elokuussa – eli kunhan perinteet pysyvät ja uusiakin muodostuu. Olisi hienoa, jos myös uudet sukupolvet innostuisivat toimimaan kotiseutunsa hyväksi. Uusiutumiskykyinen traditio on myös elinvoimainen.

SARI PULLINEN