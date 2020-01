Juho Welling tuomaroi ensi kesänä Imatralla yhdistettyä

0

Joutsenosta kotoisin oleva Juho Welling tuomaroi ensi kesänä mäkihyppyä normaalista poikkeavissa olosuhteissa. Mäkihyppytuomari Welling jakaa tyylipisteitä yhdessä Janne Karjalaisen ja Pekka Tervahartialan kanssa Imatran Ukonniemessä heinäkuussa järjestettävässä Lunta tupaan -tapahtumassa.

Tapahtuma järjestetään IPV:n Superpesisottelun yhteydessä. Ohjelmassa on yhdistetyn kilpailu, johon osallistuu Suomen maajoukkue kokonaisuudessaan.

Kisa käydään K12 -mäessä, jonka alastulorinne lumetetaan ja vauhtimäkeen tulee muovilatu. Hiihto-osuus suoritetaan rullilla Ukonniemen rullahiihtoradalla. Kisan koehyppääjänä nähdään Eddie Edwards.

Welling on kansainvälisen hiihtoliitto FIS:n kouluttama mäkihyppytuomari, jolla on kansainvälinen passi tuomaroida mäkihyppykisoja ja yhdistetyn mäkikisoja. Hän on toiminut mäkihyppytuomarina vuodesta 2005, kansainvälisen tuomaripassin mies sai vuonna 2014.

Tuomarit toimivat paikallisseurojensa alla, ja Welling edustaa luonnollisesti Joutsenon Kullervoa.