Siivottomuus poiki uhkasakon

0

Rakennuslupajaosto asetti siivouskehotuksen ja uhkasakon Lintukankaalla sijaitsevalle kiinteistölle.

Ukaasin mukaan asuinrakennuksen painunut katto ja huonokuntoinen hormi on kunnostettava tai vaihtoehtoisesti purettava. Myös huonokuntoinen talousrakennus on purettava. Tontille muutama vuosi sitten ilmestynyt tynnyrisauna on samaten purettava tai vaihtoehtoisesti sille pitää hakea rakennuslupa. Myöskin pihalla oleva autonromu on poistettava ja piha-alue siistittävä.

Toimenpiteet on tehtävä huhtikuun loppuun mennessä 5 000 euron uhkasakon uhalla.

Tilanne kiinteistöllä ei ole rakennusvalvonnalle uusi. Omistajaa on lähestytty siivousukaasilla ensimmäisen kerran 2013.