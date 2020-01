Syke sataan tarjoaa monenlaista liikuntaa nuorten kokeiltavaksi ja harrastettavaksi

0

Nuoret pääsevät harrastamaan ja kokeilemaan maksutta viittä eri liikuntalajia Lappeenrannassa. Syke sataan -liikuntakalenteri on suunnattu 13–19-vuotiaille. Tarjolla on kuntosaliharjoittelua, ratsastusta, seinäkiipeilyä, astangajoogaa ja uintia.

– Kevätkausi jatkuu toukokuun loppuun. Mukaan voi tulla milloin vain ilman erillistä ilmoittautumista, liikunnanohjaaja Marko Siltamies kannustaa.

Joutsenossa Syke sataan tarjoaa kuntosaliharjoittelua Korvenkylän seuratalon (Kurenmäentie 2) kuntosalilla keskiviikkoisin kello 18–19.

Muut liikuntapaikat ovat kantakaupungissa. Raijan tallilla (Hiekkastentie 101) voi käydä ratsastamassa maanantaista lauantaihin. Kurssille tulee varata paikka.

Yläkoululaiset pääsevät Lappeenrannan (Pohjolankatu 29) ja Lauritsalan (Luukkaankatu 51) uimahalliin ja kuntosalille perjantaisin kello 14–17.

Astangajoogaa voi kokeilla Saimaan Astangajoogan (Pormestarinkatu 6 B) tiloissa torstaisin kello 18–19 ja kiipeilyä tiistaisin kello 19.30–20.30 Boulder Saimaassa (Tuomikatu 26).

Lajit on valittu nuorten toiveiden mukaan, ja uusiakin voi ehdottaa suoraan Siltamiehelle.

Syke sataan alkoi 2017 hankkeena, jonka jälkeen se on jatkunut kunnan omalla rahalla. Mukana on ollut 1 000–1 500 nuorta.

