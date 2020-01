0

Lappeenrannassa on aloittanut vammaisten keilailuryhmä. Se on tarkoitettu toimintarajoitteisille vammaan katsomatta. Keilahallilta löytyvät tarvittavat välineet kuten keilakengät ja -pallot. Uusittu keilahalli on esteetön. Keilaradalle pääsee pyörätuolilla luiskaa pitkin.

Lappeenrannan Keilailuliitto ry sai viime vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen vammaiskeilailun aloittamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen Lappeenrannassa. Avustusta on käytetty valmennuskoulutukseen ja välineiden hankintaan.

– Ryhmässä käy säännöllisesti kymmenkunta toimintarajoitteista keilaajaa, Lappeenrannan Keilailuliiton puheenjohtaja Mika Vento kertoo.

Tarvittaessa perustetaan omat ryhmät junioreille, nuorille ja aikuisille. Saatavilla on myös kilpavalmennusta. Ryhmä kokoontuu Lappeenrannan urheilutalon keilahallissa torstaisin kello 15–16 (Pohjolankatu 29). Ilmoittautumista ei tarvita. Avustajat voivat tulla mukaan ilmaiseksi. Harrastus sopii kaikenikäisille.