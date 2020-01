Joukko paikallisia yhdistyksiä ehdottaa Korvenkylään luontopainotteista metsäkoulua

0

Korvenkylän koulusta ehdotetaan luontopainotteista metsäkoulua.

Aloitteen takana on joukko paikallisia yhdistyksiä: Kyläyhdistys Korvenrauha, Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistys, Korvenkylän koulun vanhempainyhdistys KorVa, Korvenkylän päiväkodin vanhempainyhdistys, Korvenkylän Erä -71, Korven Honka, Korven Vaeltajat, Nuorisoseura Harmonikka, Korvenkylän ja Rauhan Martat sekä Tiurun Paras.

Aloitteen tekijöiden mielestä koulun sijainti luonnonläheisessä ympäristössä pitää hyödyntää ja ottaa metsä virallisesti yhdeksi oppimisympäristöksi ja luokkahuoneeksi.

– Vuonna 1898 perustettu yli 120 oppilaan Korvenkylän koulu sopii erinomaisesti polunraivaajaksi koko kaupungille käytännön luonto- ja ympäristöpedagogiikan saralla, lehdistötiedotteessa katsotaan.

Koulu on tehnyt jo pitkään säännöllistä yhteistyötä luonnonsuojeluliiton kanssa. Se on myös luonto- ja tiedekeskus Saimaariumin kummikoulu.