Black Devilsiltä ilmestyy livelevy – tulossa myös klubikiertue

Black Devils julkaisee livelevyn. Black Devils & Ile Kallio Live at Tavastia 2019 julkaistaan helmikuussa, ja nimensä mukaisesti levy on tallennettu syyskuiselta Tavastian keikalta.

Yhtye aloitti vuonna 2017 yhteistyön Hurriganes-kitaristi Ile Kallion kanssa, ja viime vuonna bändi keikkaili nimellä Black Devils feat. Ile Kallio tehden noin 20 keikkaa ympäri Suomea.

Ensimaistiaisia levystä on jo julkaistu singlen muodossa. Talkin Bout You -kappale on alunperin Chuck Berryn käsialaa, ja Hurriganes julkaisi sen vuoden 1975 Crazy Days -levyllään.

Maaliskuussa yhtye lähtee klubikiertueelle Kallion kanssa. Kiertue starttaa 6. maaliskuuta Tampereelta, Lappeenrannassa keikka on 13. maaliskuuta ravintola Totemissa.