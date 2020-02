Ravattilan rakennusjäteasemalla on yhä tuhansia tonneja betoni- ja tiilijätettä. Miten ja milloin Lappeenrannan seudun ympäristötoimi aikoo edetä niiden poistamiseksi, on ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutusen mukaan vielä päättämättä. Kuva on kesältä 2016, jonka jälkeen alueelta on poistettu vain purkupuuta. Kuva Tiina Mansikka