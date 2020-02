Lassi Valtonen perjantaina soolokeikalla Imatralla

0

Lassi Valtonen rantautuu Etelä-Karjalaan keikalle. Mies soittaa soolokeikan huomenna perjantaina 7. helmikuuta Imatran Street Cafessa.

Luvassa on uusia kappaleita teossa olevalta kolmannelta albumilta, materiaalia vuoden 2016 kehutulta Kasvottomat päivät -levyltä sekä valittuja cover-biisejä.

– Mies ja kitara -osastoa, Valtonen luonnehtii.

Streetin lavalle kipuaa myös samaten joutsenolainen Otto Venäläinen. Otto V -nimellä keikkaileva Venäläinen soittaa Palaako Metsä -levynsä kappaleita, ja tekeillä olevan toisen levynsä biisejä.

Miehet tekevät myös yhdessä Valtosen kolmatta levyä.

– Sitä voisi luonnehtia köyhän miehen folkiksi. On hienoa, että saan tehdä kolmannen levyn omilla ehdoilla. Voin soittaa ja tehdä mitä huvittaa.

Tampereella asuva Valtonen on keskittynyt musiikkiin.

– Teen pubikeikkoja. Lähikuukausina julkaisemme ensimmäisen singlen levyltä, saan siinä potkittua itseäni perseelle levynteossa. Ohjelmatoimiston kanssa tein sopimuksen, joten keikkamyynti on nyt ammattilaisten hallussa, mies nauraa.

Julkaisuaan odottaa myös Tentacle Pillow -yhtyeen levy, jossa Valtonen soittaa rumpuja. Muita jäseniä ovat joutsenolainen Onni Hamard ja Ville Salonen.

– Levy äänitettiin vuosi sitten Imatralla, ja olemme koittaneet etsiä sille julkaisijaa, aika nihkein tuloksin.

Käytkö muuten kuinka usein Joutsenossa?

– Turhan harvoin tulee käytyä. Sanotaankin tähän kohtaan iskälle ja äiskälle terveisiä!