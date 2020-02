Sataman iltatulet lämmittävät tänään Lappeenrannassa

0

Viime vuodelta tuttu Sataman iltatulet -tapahtuma tuo lämpöä ja tunnelmaa Lappeenrannan satamaan ja kaupunginlahdelle tänään lauantaina 8. helmikuuta kello 17–21.

Kaikille avoimen ja ilmaisen koko perheen tapahtuman järjestää tänä vuonna LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden perustama markkinointiosuuskunta Hype.

Rannan vierustaan toteutetaan tuhannen lyhdyn kuja.

– Jo lyhtykujan vuoksi kannattaa tulla paikalle, sillä vastaavaa elämystä ei ole mahdollista kokea kovin monessa paikassa, vinkkaa projektipäällikkö Mari Muona.

Satamatorilla on luvassa muun muassa trubaduuri Antti Kuusen esitys kello 18 ja Taidekoulu Estradin tulishow kello 20.30. Kaverikoirat ovat paikalla kello 17–19.

– Jos lumitilanne on suotuisa, rakennamme alueelle myös lumiliukumäen, ja jäätilanteen salliessa kaupunginlahdella pääsee liikuskelemaan napakelkan kyydissä, Muona kertoo.

Myynnissä on muun muassa makkaraa ja lämpimiä juomia.