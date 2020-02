Viikon nettikysymys: Onko hoitajamitoituksen nosto hyvä asia?

0

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) iloitsee Joutseno-lehteen lähettämässään mielipidekirjoituksessa hoivakotien hoitajamitoituksen nostamisesta:

”Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) teki, minkä lupasi. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen hoivakotien hoitajamitoituksen nostamisesta seitsemään kymmentä vanhusta kohti.

Nyt suositusluku on ollut vain viisi hoitajaa kymmentä vanhusta kohti.

Hoitajamäärän kasvattamisella vaikutetaan vanhusten saaman hoidon laatuun ja parempaan hyvinvointiin ja toisaalta henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen, kun tekeviä käsiä on työvuorossa enemmän.

Hoitajamitoitus tulee asteittain voimaan 1.4.2023 mennessä.

Lain toteuttaminen edellyttää lisää koulutuspaikkoja sekä työvoima- ja täydennyskoulutusta.

Eksotessa olen ehdottanut hoivatyöhön suuntautuvien lähihoitajien oppisopimuskoulutusta mahdollisimman pian ja useana vuonna peräkkäin yhteistyössä ammattiopiston kanssa riittävän hoitajamäärän turvaamiseksi.

Valtio osallistuu koulutuskustannuksiin 115 miljoonalla eurolla.

On hienoa, että hoitajamitoituksen kasvusta aiheutuvat työvoimakustannukset tullaan rahoittamaan valtionavustuksia kasvattamalla.

Työn vanhuspalvelujen parantamiseksi tulee jatkua. Ministeri Kiurun mukaan tullaan seuraavaksi valmistelemaan kotihoitoon henkilöstömitoitusta, jolla parannetaan vanhusten hyvinvointia, kotona asumista sekä henkilöstön jaksamista ja työtyytyväisyyttä.

Myös kotihoitoa varten tarvitaan paljon lisää lähihoitajien oppisopimus- ja muuta koulutusta. Henkilöstömäärän kasvattaminen niin hoivakodeissa kuin kotihoidossa lisää myös alan vetovoimaa.

Kuluneella viikolla on maan hallituksessa tehty hyvää työtä: annettu lakiesitys hoitajamitoituksesta vanhusten hoivayksiköissä ja suunniteltu pitkälle esitystä perhevapaauudistuksesta.”

