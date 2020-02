Viikon nettikysymys: Saako koulu- ja päiväkotiverkkoa karsia?

0

Väestön ja syntyvyyden väheneminen pakottaa kaupungin tutkimaan, millaisia muutoksia on tehtävä lasten ja nuorten palveluihin tulevina vuosina. Tarkastelun pohjana on Tilastokeskuksen viimevuotinen väestöennuste. Jos se toteutuu, Lappeenrannassa on liikaa varhaiskasvatus- ja opetustiloja, ja valtionosuudet vähenevät.

Tämä tarkoittaa Joutsenossa sitä, että Parjalan ja Ravattilan koulut lakkautetaan, ja oppilaat siirtyvät uuteen Joutsenon kouluun. Se valmistuu elokuussa 2021. Taimitarhan päiväkoti lakkautetaan todennäköisesti vuonna 2024.

Tiedot käyvät ilmi kaupungin toimitilatoimikunnan esityksestä. Sen mukaan myös Korvenkylän uusi koulu valmistuisi ensi vuonna.

Esityksestä päätetään huhtikuussa. Asukkaat voivat tutustua esitykseen ja antaa siitä palautetta esimerkiksi torstaina 20. helmikuuta kello 17.30 Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa alkavassa infotilaisuudessa. (Villimiehenkatu 1).

Esitystä voi kommentoida myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai toimittamalla kommentit kirjallisena kaupungintalolle asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1) viimeistään 16. maaliskuuta tai Joutsenon kirjaston Winkki-asiakaspalvelupisteeseen ennen 16. maaliskuuta.

Palveluverkkoesitys löytyy liitteenä täältä.

Saako koulu- ja päiväkotiverkkoa karsia? Kyllä

Ei Näytä tulokset