Toisen asteen yhteishaku alkoi

0

Haku peruskoulun jälkeisiin opintoihin eli niin sanottu toisen asteen yhteishaku on käynnistynyt tällä viikolla.

Saimaan ammattiopisto Sampossa on ensi lukuvuonna yhteensä noin 1 450 perustutkinnon aloituspaikkaa, joista yhteishaussa on lähes 800. Loput noin 650 paikkaa ovat jatkuvasti kaikkien peruskoulun suorittaneiden haettavissa ikään ja koulutustaustaan katsomatta.

Valtakunnallinen yhteishaku on suunnattu peruskoulun päättäville tai äskettäin päättäneille nuorille, joilla ei ole aiempaa tutkintoa.

Jatkuva haku on henkilöille, joilla on jo aiempi peruskoulun jälkeinen tutkinto tai työssä kertynyttä osaamista. Myös yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet sekä oppisopimuksesta kiinnostuneet voivat hyödyntää jatkuvaa hakua.

Yhteishaku päättyy tiistaina 10. maaliskuuta. Sosiaali- ja terveysalalle hakeville järjestetään Sampossa pääsy- ja soveltuvuuskokeet toukokuussa. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Valittujen opiskelijoiden nimet ovat selvillä kesäkuussa.

Valmentavan koulutuksen, Valman hakuaika on 19.5.–21.7. Noin vuoden kestävä, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole valmiita hakemaan varsinaiseen ammattikoulutukseen esimerkiksi riittävän suomen kielen taidon tai muiden opiskeluvalmiuksien puutteen takia.