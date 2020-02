Hanni Lindemanin runoja ja Saara Pakarisen kuvia samoihin kansiin

0

Hanni Lindemanilta ilmestyy kevään aikana kolmas runokirja, nimeltään On rakkaus. Runojen pohjalta on kuvituksen kirjaan tehnyt joutsenolainen kuvataiteilija Saara Pakarinen. Myös taitto tehdään joutsenolaisvoimin. Se on Pirjo Pentikäisen käsialaa.

– Ajatuksissani siinsi, ettei kahta ilman kolmatta. Uusia runoja tulee koko ajan, ja tämän kirjan runot ovat kaikki äskettäin syntyneet. Tämän jälkeen lopetan kirjojen julkaisemisen, Lindeman sanoo.

Lindeman omistaa uuden kirjansa rakkailleen ja rakkaudelle.

– Haluan jakaa runojani varsinkin joutsenolaisille, Lindeman kertoo.

Lindemanin ensimmäinen omakustanne Taivaan pursi ilmestyi noin vuosi sitten ja toinen, Hetken lapsi, viime vuoden lopulla.

3.–25. huhtikuuta Saara Pakarisella on taidenäyttely Imatran taidemuseossa.

SARI PULLINEN