Karsturantaan perustettiin kyläyhdistys

Karsturannan kyläyhdistys perustettiin tiistaina Joutseno-talolla.

Yhdistyksen tarkoituksena on Karsturannan kylän historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Lisäksi yhdistys edistää kylän asukkaiden yhteistoimintaa, kylän viihtyisyyttä, turvallisuutta ja elinvoiman kehittämistä.

Tämän lisäksi yhdistys ottaa vastuun historiaprojektista, jossa on määrä käydä läpi alueen historiaa ja tallentaa se kirjankansien väliin.

Suunnitelmissa tälle vuodelle on muun muassa historiakirjahankkeen polkaiseminen varsinaisesti käyntiin. Kesäkuussa aiotaan järjestää myös yleisötilaisuus myyjäisineen.

Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Kangaspunta.