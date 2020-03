Etelä-Karjalassa todettiin ensimmäinen koronavirustartunta

0

Yhdellä ihmisellä on todettu koronavirustartunta Etelä-Karjalassa. Tapaus on maakunnan ensimmäinen.

COVID-19-tartunta varmistui eilen torstaina 5.3. iltapäivällä, ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tiedotti siitä tänään.

Tartunnan Pohjois-Italiassa saanut henkilö on hyväkuntoinen ja kotona eristyksessä. Tartunnalle on Eksoten mukaan altistunut tämänhetkisen tiedon mukaan kolme henkilön lähipiiriin kuuluvaa ihmistä, jotka on asetettu karanteeniin.

Eksote jatkaa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.