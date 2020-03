Kuutostie saa kesällä uutta pintaa

0

Kuutostie saa pintaansa uutta asvalttia ensi kesänä. Päällystystyöt sijoittuvat Pulpin liittymän ja Selkäharjun eli Mikkelintien liittymän välille.

Koko leveydeltä tietä ei asvaltoida, vaan työt keskittyvät pahemmin urautuneille eli oikeanpuoleisille kaistoille. Työt tehdään kesän aikana.

Tie on pahoin urautunut erityisesti Joutsenon ja Lappeenrannan välisellä vilkkaasti liikennöidyllä osuudella. Edellisen kerran tieosuudella on tehty päällystystöitä vuosina 2015 ja 2016. Tienpidosta vastaava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on parhaillaan kilpailuttamassa tieurakkaa.