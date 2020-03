Joutsenon opiston ruokalarakennus ehkä purkuun

0

Joutsenon opiston johtokunta keskustelee parhaillaan ruokalarakennuksen kohtalosta. Puheenjohtaja Pentti Belinskij’n mukaan johtokunta tutkii, mitä sen kanssa kannattaa tehdä – saneeratako vai purkaa ja rakentaa uusi. Hänen mukaansa jälkimmäinen vaihtoehto näyttää todennäköisemmältä.

Nykyinen ruokalarakennus Helkala on valmistunut vuonna 1980. Siellä on ilmennyt mahdollisesti kosteusongelmaa, joka halutaan ratkaista.

Rakennuksessa on ruokalan lisäksi kymmenen asuinhuonetta. Jos uudisrakennus tehdään, tarkastellaan uudelleen sitäkin, kuinka monta huonetta sinne jatkossa tarvitaan.