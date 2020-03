Sotilasmarssi saapastellaan jälleen huhtikuussa

0

Lauritsalan Reserviläiset ry järjestää Etelä-Karjalan sotilasmarssin 24.–25. huhtikuuta. Kaikille avoin marssikilpailu on järjestyksessään yhdestoista. Kilpailukeskuksena toimii Myllymäen laskettelukeskus Joutsenossa ja marssireitit sijoittuvat Joutsenoon.

24 tunnin maastomarssi alkaa perjantaina 24.4. ja päättyy lauantaina 25.4. Maastomarssin matka on 45 kilometriä linnuntietä, mutta 2–4-henkisen partion kulkema todellinen matka voi reittivalinnasta riippuen olla jopa 80 kilometriä.

50 kilometrin maantiemarssi marssitaan lauantaina 25.4.

Aikaa matkan kulkemiseen on korkeintaan 12 tuntia. Marssille voi osallistua yksin tai korkeintaan neljän hengen partiona.

Maastomarssille lähtevät kantavat tarvitsemansa ruoan, juoman ja muut varusteet itse. Maantiemarssilla jokaisen osallistujan on kannettava vähintään 10-kiloista taakkaa repussa tai vastaavassa.

Tapahtuman suojelijana toimii valokuvaaja Jere Hietala.

Sotilasmarssille ilmoittautuminen päättyy 31. maaliskuuta.