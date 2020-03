Koirat on nyt pidettävä kytkettyinä aina elokuuhun asti

0

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkoi koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä aina elokuun 19. päivään asti. Näin taataan rauha luonnoneläimille pesiä ja kasvattaa poikasia.

Kiinnipitoaikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

– On erittäin tärkeää, että linnut ja muut eläimet saavat pesiä ja kasvattaa poikasensa rauhassa, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Kiinnipitoaika ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevia koiria tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteita.

Kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei vapaana pitämiseen ole lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.