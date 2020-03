Etelä-Karjalassa jo toinen koronavirustartunta

0

Yhdellä uudella henkilöllä on todettu koronavirustartunta Etelä-Karjalassa, tiedottaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

COVID-19-tartunta on saatu pääkaupunkiseudulta. Kyseessä on toinen Etelä-Karjalassa todettu koronavirustartunta.

Tartunnalle on altistunut tämänhetkisen tiedon mukaan kolme henkilöä. Altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Eksote jatkaa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Ensimmäinen tapaus viime viikolla

Etelä-Karjalan ensimmäinen koronavirustartunta todettiin viime viikolla. COVID-19-tartunta varmistui viime torstaina, ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tiedotti siitä perjantaina.

Tartunnan Pohjois-Italiassa saanut henkilö oli ensi tiedon mukaan hyväkuntoinen ja kotona eristyksessä. Tartunnalle altistuneet kolme lähikontaktia asetettiin karanteeniin.

Eksote neuvoo kiinnittämään huomiota käsihygieniaan. Henkilöiden, jotka epäilevät saaneensa koronavirustartunnan, on soitettava ensin päivystysavun puhelinnumeroon 116 117​.

Sairaana ei saa tulla töihin.

Työpaikoilla on omia ohjeistuksia, joiden sisältö vaihtelee työnantajasta riippuen. Esimerkiksi metsägroupilaiset eivät matkusta toistaiseksi Kiinaan, Etelä-Koreaan, Iraniin eivätkä Italiaan.

– Näistä maista ei myöskään matkusteta Metsä Groupin toimintamaihin. Matkoja muihin maihin, joissa on isompia määriä todettuja koronavirustartuntoja, tulee myös mahdollisuuksien mukaan välttää, avaa Metsä Fibre Joutsenon viestinnän asiantuntija Krista Tötterman.

Myös isompia tilaisuuksia on Töttermanin mukaan peruttu.

– Korostamme toki sitä, että sairaana ei saa tulla töihin ja omaa terveydentilaa on syytä seurata tavallistakin herkemmin.

Neuvontaa myös puhelimitse

Joutseno-lehti julkaisee Meno-sivun Lista-palstalla viime viikolla käyttöön otetun valtakunnallisen puhelinneuvonnan numeron, joka on tarkoitettu erityisesti heille, jotka eivät voi seurata THL:n koronavirustiedotteita verkossa.

Koronaviruspuhelimessa annetaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta akuuteissa oireissa.

TIINA MANSIKKA

Termit haltuun Eristys tarkoittaa tarttuvaa tautia sairastavan eristämistä terveistä. Karanteeni tarkoittaa terveen, mutta mahdollisesti oireettoman tartunnankantajan liikkumisvapauden rajoittamista. Lähikontakti tarkoittaa henkilöä, joka on oleskellut tartunnan saaneen kanssa kasvotusten tai samassa huoneessa yli 15 minuuttia. Lähde ja lisätietoa: www.thl.fi.