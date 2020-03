Jätehuolto sai luvan varastoida mädätettä ulkona Kukkuroinmäessä

0

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (EKJH) on saanut luvan vanhentaa jätevesilietteen mädätettä ulkokentällä Kukkuroinmäessä. Vanhentamisen jälkeen tuote on valmis loppukäyttöön kuten viherrakentamiseen.

Luvan myönsi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesien käsittelyyn ja hajuhaittoihin. Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta 14. huhtikuuta asti.

EKJH:n biokaasulaitoksen aiemmin saama ympäristölupa kielsi mädätteen ulkovarastoinnin.