Lappeenrannan toiminnoissa muutoksia koronavirustilanteen vuoksi – suuret tapahtumat perutaan, myös seurakunnat sopeuttavat toimiaan tilanteen vuoksi

0

Lappeenrannan kaupunki tiedottaa noudattavansa hallituksen ja terveysviranomaisten antamia ohjeita koronavirustilanteeseen liittyen.

Kaupunki peruu tai mahdollisuuksien mukaan siirtää myöhempään ajankohtaan kaikki omat yli 500 henkilön yleisötilaisuudet valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Yksittäisten tapahtumien järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin erikseen.

Myös Lappeenranta-salissa järjestettävät muut yleisötilaisuudet pyritään perumaan. Kaupunki suosittaa, että tilaisuuksien järjestäjät peruvat tilaisuutensa.

Kaupunki suosittaa vahvasti myös muille yhteistyökumppaneilleen, että isommat yleisötilaisuudet perutaan.

Lappeenrannan kaupunginteatterin esitykset järjestetään 13–15. maaliskuuta.

Tulevat linjaukset tehdään maanantaina kaupunginhallituksessa.

Kaupunginorkesteri peruu konserttinsa 19. maaliskuuta sekä 2. huhtikuuta, 8. huhtikuuta ja 1. toukokuuta ulkomailta tulevien solistien ja muusikoiden karanteenin ja matkustushaasteiden vuoksi.

Meditaatio-konsertit 23. huhtikuuta., ja kamarikonsertti 16. huhtikuuta sekä Kevätääniä-konsertti 14. toukokuuta ovat toistaiseksi ohjelmassa niin, että ne järjestettäisiin, mikäli tilanne sallii.

Huhti- ja toukokuun museoperjantait siirretään, työpajat ja yleisötilaisuudet perutaan.

Toiminta jatkuu muutoin normaalisti.

Kirjastoissa perutaan kaikki yleisötapahtumat sekä digiopastus 31.3. saakka. Koulu- ja päiväkotiyhteistyöstä sovitaan tapauskohtaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuorisotilojen ja Ohjaamon toiminta jatkuu muutoin normaalisti, mutta erikseen järjestettävät yleisötilaisuudet perutaan.

Kaikki kaupungin järjestämät ohjatut liikuntaryhmät ja yleisötapahtumat perutaan.

Uimahallit, urheilutalo ja muut urheilutilat palvelevat normaalisti. Kaupunki myös tehostaa tilojen siivousta ja hygieniaa.

Kaupunki kehottaa myös muita harrastustoimintaa järjestäviä tahoja noudattamaan valtioneuvoston suosituksia sekä AVI:n ohjeistusta.

Varhaiskasvatuksen arki jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan, mutta kaupungin varhaiskasvatus viestii suoraan huoltajille tarkemmin poissaoloihin liittyvistä menettelytavoista.

Opetustyö jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan, mutta opetustoimi on päivittänyt 11. maaliskuuta koululaisten huoltajille tiedottamiaan menettelytapoja. Muutokset koskevat muun muassa oppilaiden poissaoloihin liittyviä menettelytapoja, yleisötilaisuuksien järjestämistä, kuten vanhempainiltoja, retkien ja leirikoulujen toteuttamiseen liittyviä menettelytapoja sekä riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden huomioimista koulun toiminnassa. Opetustoimi viestii tarkemmin menettelytavoista suoraan huoltajille.

Koulujen kerhotoiminta voi jatkua toistaiseksi normaalisti. Kerhoissa noudatetaan yleisiä hygieniaan annettuja ohjeita muun muassa lähikontaktien ja käsihygienian osalta. Kaupunki korostaa, että kerhotoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Lasten ja nuorten osalta huoltajilla on oikeus tehdä omia päätöksiä lapsen osallistumisesta kerhotoimintaan. Kaikkia riskiryhmiin kuuluvia lapsia ja nuoria kehotetaan välttämään harrastunneille, treeneihin ja tilaisuuksiin osallistumista.

Asiakaspalvelukeskus Winkki ja matkailuneuvonta palvelevat normaalisti.

Suositus on käyttää ensisijaisesti chattia, sähköpostia ja puhelinta asioimisessa.

Muiden palvelujen osalta toiminta jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan.

Kaupungin linjaamilla toimilla pyritään osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että koronan puhkeamista epidemiaksi voidaan viivästyttää ja että erityisesti riskiryhmiä suojellaan tartunnalta.

Samalla Lappeenrannan kaupunki turvaa oman palvelutoimintansa niin hyvin kuin mahdollista. Tilannetta seurataan myös taloudellisen varautumisen näkökulmasta. Kaupunki varautuu osaltaan myös siihen, että tilanne myöhemmin laajenee laajalle leviäväksi epidemiaksi.

Kaupunki kehottaa asukkaita seuraamaan viranomaisten ohjeita ja kannustaa ihmisiä käyttämään omaa harkintaa esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalvelujen toimintaan osallistuessaan.

Lappeenrannan seurakunnat suosittaa että kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta, luovutaan kevään ajaksi toukokuun loppuun saakka. Lakisääteisiä tehtäviä ovat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä sielunhoito ja välttämätön hallinto.

Käytännössä leirit, kerhot ja säännöllinen viikkotoiminta jää tauolle ja tapahtumat siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhemmäksi. Uusista mahdollisista ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin. Seurakuntien suurin ponnistus, pääsiäisen Ristin tie – Via Crucis on siirretty keväälle 2021.

Jumalanpalvelukset pidetään, mutta niissä kävijöitä kehotetaan noudattamaan yleisiä hygieniaohjeistuksia ja pitämään riittävää välimatkaa muihin. Ehtoollisjumalanpalveluksia saatetaan muuttaa sanajumalanpalveluksiksi, joissa ei ole ehtoollista. Tästä päättää kukin seurakunta itsenäisesti.

Hautaustoimi ja muut kirkolliset toimitukset hoidetaan normaalisti hygienia- ja toimenpidesuositukset huomioon ottaen. Suurten toimitusten yhteydessä suositellaan riittävän suuren tilan varaamista tai toimituksen pitämistä ulkona.

Seurakunnat pyrkivät huomioimaan sielunhoidollisen ja muun avun tarpeen ja kehittävät vaihtoehtoisia yhteydenottotapoja. Seurakunnan toiminnassa tullaan suosimaan asioimista joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä ja palveluja käyttäen.