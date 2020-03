Kolme e-kirjaa maksutta luettavana

0

Kansallinen elektroninen kirjasto ekirjasto.kirjastot.fi tarjoaa kaikille Suomen kirjastojen käyttäjille pääsyn kolmeen e-kirjaan maksutta tästä päivästä lähtien ja 5. huhtikuuta asti. Kampanjakirjat ovat Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo (Like) ja Briitta Hepo-Ojan Suomea lohikäärmeille (Otava) sekä ruotsinkielinen Karin Erlandssonin Missdåd (Sets).

Kampanjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi e-kirjan lukemisen helppoutta ja sen soveltuvuutta sosiaaliseen lukemiseen niin lukupiireissä kuin muissakin sosiaalisen lukemisen kanavissa.

”Trillerin intensiteetillä vyöryvä lähiöromaani” Kerrostalo oli ehdolla kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Lasten- ja nuortenkirjaksi luokiteltu Suomea lohikäärmeille on kustantajan mukaan trillerimäinen fantasia vaihtoehtoisesta 2000-luvun Suomesta.

Missdådia markkinoidaan rikosromaanina, mutta vuoden 1992 Uuteenkaarlepyyhyn sijoittuvaa kirjaa on pidetty myös ihmissuhderomaanina ja ajankuvauksena.