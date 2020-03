Kirjastot kiinni, jumalanpalvelukset toimitetaan tyhjässä kirkossa

0

Suomen poikkeusolot ja valmiuslain käyttöönotto vaikuttavat kaikenlaiseen toimeliaisuuteen seuraavien viikkojen ajan eli 13. huhtikuuta saakka. Joutsenon seurakunnassa kuten koko kirkossa jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnäolevaa seurakuntaa.

– Jumalanpalvelus kirkon hengityksenä jatkuu, Joutsenon vs. kirkkoherra Aki Lasonen kertoo.

Hän myöntää, että tyhjä kirkko tuntuu kummalliselta.

– Perusluterilainen periaate on, että jumalanpalvelus on seurakunnan kokoontuminen. Mutta tärkeää on rukoilla erityisesti Suomen ja koko maailman puolesta tässä tilanteessa.

Jumalanpalvelus pyritään lähettämään netissä reaaliajassa, mutta vielä ensi sunnuntaiksi sitä ei Joutsenon kirkosta saada striimattua.

Sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen kirkko on avoinna kello 11–13 seurakuntalaisten henkilökohtaista hartauselämää varten.

– Pappi tai muu työntekijä on paikalla, jos ihmiset kaipaavat keskustelua, Lasonen lupaa.

Myös silloin noudatetaan valtioneuvoston määräystä siitä, että julkisissa kokoontumisissa ei saa olla yli kymmentä henkeä koolla yhtaikaa. Sama kokoontumisrajoite koskee kirkollisia toimituksia kuten esimerkiksi kastetta ja hautaan siunaamista.

– Saattoväki kutistuu aika lailla. Suosittelemme haudalla tapahtuvaa siunaamista, vaikka sama sääntö säilyy. Kun arkku on jo alusta lähtien haudassa, ei tarvitse miettiä kantajia, Lasonen huomauttaa.

Tämä tapa on ollut mahdollinen ennen poikkeusolojakin. Lasonen huomauttaa, että koska yli 70-vuotiaat ovat karanteenissa, he eivät voi osallistua kirkollisiin toimituksiinkaan, jotta kontakteja ei syntyisi.

Kaikki kasteet toimitetaan kirkossa.

– Kastetta on mahdollista siirtää myöhemmäksi. Lapsen nimi on ilmoitettava viranomaiselle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua syntymästä, mutta kaste voi olla vaikka viiden kuukauden kuluttua.

Kaikki rippikoulujen esileirit on ehditty pitää. Kesän ensimmäisen leirin on määrä alkaa kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Seurakunta seuraa tilannetta ja ohjeistuksia.

– Perumispäätöksen voi tarpeen tullen tehdä hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Toivottavasti tiedämme tilanteen toukokuun alkupuolella.



Koska kuntien ja valtion laitoksia suljetaan, myös kaupunginteatterin esitykset ja kaupunginorkesterin konsertit peruuntuvat 13. huhtikuuta saakka.

Väliin jää myös Joutsenon Gospelkuoron kevätkonsertti.

Kirjastot, kirjastoauto ja nuorisotila Rientola sulkeutuvat samoin kuin valtion ja kuntien museot, kulttuuritalot, harrastustilat, uimahallit, urheilu- ja kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Joutsenon taidekesän on määrä alkaa kesäkuun alussa. Jos siihen tulee muutoksia, niistä tiedotetaan Joutsenon opiston kotisivuilla ja Taidekesän Facebook-sivulla.

– Tässä vaiheessa valmistaudumme Taidekesän järjestämiseen kuten normaalioloissa, Joutsenon Opiston rehtori Ulla Huhtilainen kertoo.

SARI PULLINEN