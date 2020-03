0

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) vähentää kiireetöntä toimintaa koronavirustilanteen takia kaikilla vastuualueillaan.

Hengitystieoireisena tai flunssaisena ei saa mennä millekään vastaanotolle, Eksote korostaa.

Lieväoireiset voivat sairastaa myös koronavirustartunnan rauhassa kotona.

Päivystysapunumeroon 116 117 on soitettava vain, jos on vakavia oireita kuten hengenahdistusta tai yleistila laskee. Tällöinkin on otettava yhteyttä ensin puhelimitse.

Avoterveydenhuolto ja hammashuolto toimivat poikkeusolojen ajan kiireellisissä asioissa.

Terveys- ja hyvinvointiasemien sairaanhoitajien ja lääkäreiden kiireetön vastaanotto loppuu poikkeusolojen ajaksi.

Kiireelliset asiat hoidetaan terveys- ja hyvinvointiasemilla, muut asiat pyritään hoitamaan puhelimessa.

Jo aikansa varanneisiin otetaan yhteyttä, jos varaukseen tulee muutoksia.

Etelä-Karjalan keskussairaalassa sekä kaikissa muissa Eksoten yksiköissä on vierailukielto ja vanhusten päivätoiminta on keskeytetty.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa jatketaan asiakkaan kannalta välttämättömiä palveluita. Asiakkaiden toivotaan soittavan omaan yksikköön lisätietojen saamiseksi.

Kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset sulkivat ovensa poikkeusolojen ajaksi.

Vammaisten päivätoiminta järjestetään osalle asiakkaista ja muiden välttämättömien perhe- ja sosiaalipalvelujen tarve ratkaistaan yksilöllisesti.

Kuntoutuksessa vähennetään kiireetön toiminta minimiin.

Iso apu -palvelukeskukset menivät kiinni tänään torstaina 19. maaliskuuta toistaiseksi.

Asioita voi edelleen hoitaa puhelimitse (p. 05 352 2370), ja numeroon on mahdollista jättää myös soittopyyntö kello 9–13.30. Ensineuvossa on käytössä takaisinsoittopalvelu.

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse (isoapu.palvelukeskus@eksote.fi).

Jos koronavirus pelottaa tai ahdistaa ja kokee tarvitsevansa keskusteluapua ammattilaisen kanssa, voi soittaa ympäri vuorokauden joko mielenterveys- ja päihdepäivystykseen (p. 05 352 4610) tai sosiaali- ja kriisipäivystykseen (p. 040 651 1828).

Omaoloon avattu koronavirustaudin oirearviokysely ohjaa tarvittaessa suoraan oikealle ammattilaiselle, terveysneuvontaan tai hätätilanteissa 112.