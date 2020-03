0

Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Näin totesi valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa maanantaina.

Väestön suojaamiseksi sekä yhteiskunnan ja talouselämän toiminnan turvaamiseksi linjatut toimenpiteet ovat tällä tietoa voimassa 13. huhtikuuta asti.

Ravattilan ja Parjalan koulut tyhjentyivät

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettiin ja lähiopetus niissä keskeytettiin eilisestä alkaen.

Tästä poiketen esiopetusta sekä perusopetuksen 1.–3. luokkien lähiopetusta järjestetään niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus, siltä osin kuin lapsi ei pysty jäämään kotiin.

– Joutsenossa lähiopetusta järjestetään Pulpin ja Korvenkylän kouluissa sekä Joutsenon koulun tilaelementissä, kertoo opetustoimenjohtaja Mari Routti.

Ravattilan ja Parjalan koulut tyhjenivät kokonaan.

Kouluruokaa tarjotaan lähiopetusta järjestävissä kouluissa sekä niissä kouluissa, joiden etäoppilaista vähintään kymmenen on ilmoittautunut ruokailuun.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23. maaliskuuta mennessä.

Joutsenon Opisto kertoi verkkosivuillaan siirtyneensä etäopetukseen jo tiistaina.

Päiväkoditkin miltei puoliksi tai ylikin

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa.

Tällä mahdollistetaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön työssäkäynti, kun lapset pääsevät varhaiskasvatukseen.

Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Aika moni joutsenolaisista pikkulapsiperheistä oli jo tiistaina viemättä lastaan päivähoitoon.

– Joutsenon päiväkodissa noin 75 prosenttia, Pulpin päiväkodissa noin 60 prosenttia ja Korvenkylän päiväkodissa noin 40 prosenttia lapsista jäi pois hoidosta, kertoo Joutsenon varhaiskasvatuksen aluejohtaja Mirva Nousiainen ja muistuttaa, että luvuissa ovat mukana myös mahdolliset sairauspoissaolot.

Perhepäivähoidossa poissaoloja oli tiistaina vain vähän.

– Toistaiseksi varhaiskasvatuspalvelut Joutsenossa järjestetään kuten ennenkin.

Torikauppa jatkuu toistaiseksi, markkinat peruttu

Julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Suosituksena on myös välttää tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

– Joutsenon torin kohtalo on vielä avoin, kertoi Lions Club Joutsenon taloudenhoitaja Hannu Myllärinen eilisaamuna.

Joutsenossa aiotaan noudattaa torin suhteen kaupungin yleistä linjanvetoa. Toistaiseksi kaupungin torivalvoja on jättänyt torikaupan jatkon yksittäisten kauppiaiden ja myyjien ratkaistavaksi. Markkinat perutaan.

Joutsenon torilla on viime aikoina ollut vain neljä kauppiasta ja asiakkaitakaan ”ei kauheasti”.

– Asia on vähän kaksipiippuinen, Myllärinen pohtii.

Torilla on ruokakauppaa väljemmät vedet hankkia ulkotiloista elintarvikkeita: hernekeittoa, perunoita, savukalaa ja lihajalosteita.

Kaikki ohjattu toiminta, tapaamiset ja tilaisuudet on peruttu.

Yhdistystoiminnan alasajosta Myllärisellä on laajalti kokemusta, sillä hän toimii luottamustehtävissä paitsi leijonissa myös Joutsenon Kullervossa, Joutsenon sotainvalideissa ja Sotiemme Joutsenon veteraaneissa.

– Tässä eletään ennenkokematonta aikaa. Kaikki ohjattu toiminta, tapaamiset ja tilaisuudet on peruttu. Leijonien vuosikokous voidaan pitää sähköpostikokouksena, mutta esimerkiksi Kullervon vuosikokous siirtyy väistämättä, sillä osanottajia ei voi rajata yhdeksään ensin ilmoittautuneeseen.

70 vuotta täyttäneiden välteltävä muita

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan eli toimimaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Tämä ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa eikä kunnallisia luottamushenkilöitä.

Julkisella sektorilla työnantajat määräävät ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Suomeen palaajat karanteeniin

Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytyy niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta.

Suomi ryhtyi rajoittamaan rajaliikennettä viime yönä.

Ulkomaille ei pidä matkustaa, ja siellä olevien suositellaan palaavan välittömästi Suomeen.

Palaajia odottaa kahden viikon karanteeni.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Hallitus antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina. Lähetekeskustelun perusteella eduskunta oli toimenpiteiden tarpeellisuudesta yksimielinen.

Kerta on Suomessa ensimmäinen, jos tai kun valmiuslaki otetaan käyttöön.

TÄSTÄ ON KYSE Valmiuslaki Tarkoituksena poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perus- ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Poikkeusoloja mm. Suomeen kohdistuva hyökkäys, erityisen vakava suuronnettomuus tai laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Laissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana, ja sen nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi. Toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Eduskunta päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen. Lähde ja lisätietoa: www.valtioneuvosto.fi.